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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Güney Kore'de uçak kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore'de meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybedenlerin aileleri ile Güney Kore halkına ve hükümetine başsağlığı diledi.

Mikail Bıyıklı  | 29.12.2024 - Güncelleme : 29.12.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Güney Kore'de uçak kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dostumuz Kore Cumhuriyeti'ndeki Muan Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen elim uçak kazası bizleri derinden üzmüştür. Kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine, dost Güney Kore halkına ve hükümetine şahsım ve milletim adına başsağlığı dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.



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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Güney Kore'de uçak kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı
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