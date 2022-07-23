Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan edebiyatçı Rasim Özdenören için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında hayatını kaybeden edebiyatçı Rasim Özdenören için taziye mesajı yayımladı.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Edebiyatımızın büyük ustalarından, Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi, 'Gül Yetiştiren Adam' Rasim Özdenören'in vefatını teessürle öğrendim. Sayın Özdenören'e Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, sevenlerine ve tüm edebiyat camiasına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.