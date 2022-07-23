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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan edebiyatçı Rasim Özdenören için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında hayatını kaybeden edebiyatçı Rasim Özdenören için taziye mesajı yayımladı.

Kaan Bozdoğan   | 23.07.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan edebiyatçı Rasim Özdenören için taziye mesajı

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Edebiyatımızın büyük ustalarından, Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi, 'Gül Yetiştiren Adam' Rasim Özdenören'in vefatını teessürle öğrendim. Sayın Özdenören'e Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, sevenlerine ve tüm edebiyat camiasına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

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