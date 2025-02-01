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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Barış Manço'nun vefatının 26'ncı yıl dönümüne ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barış Manço'nun vefatının 26'ncı yıl dönümü nedeniyle paylaşımda bulundu.

Utku Şimşek  | 01.02.2025 - Güncelleme : 01.02.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Barış Manço'nun vefatının 26'ncı yıl dönümüne ilişkin paylaşım

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin gönlünde farklı bir yere sahip olan, Türk müziğinin duayen ismi Barış Manço'yu vefatının 26'ncı yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla yad ediyorum." ifadesini kullandı.

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