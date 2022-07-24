Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Ayasofya' paylaşımı: Ayasofya'nın dirilişi bir kez daha hayırlı olsun
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin, ibadete açılmasının ikinci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
İstanbul
Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "86 yıl sonra fethin sembolü, Fatih'in vasiyeti ve emaneti Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni aslına rücu ettirmeyi bizlere nasip eden Allah'a hamdolsun. Ayasofya'nın dirilişi bir kez daha hayırlı olsun." ifadelerine yer verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin fotoğrafına da yer verdi.
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86 yıl sonra fethin sembolü, Fatih’in vasiyeti ve emaneti Ayasofya-i Kebîr Cami-i Şerîfi’ni aslına rücu ettirmeyi bizlere nasip eden Allah’a hamdolsun.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 24, 2022
Ayasofya’nın dirilişi bir kez daha hayırlı olsun. pic.twitter.com/el996gVwOl