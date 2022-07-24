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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Ayasofya' paylaşımı: Ayasofya'nın dirilişi bir kez daha hayırlı olsun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin, ibadete açılmasının ikinci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Semra Orkan   | 24.07.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Ayasofya' paylaşımı: Ayasofya'nın dirilişi bir kez daha hayırlı olsun

İstanbul

Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "86 yıl sonra fethin sembolü, Fatih'in vasiyeti ve emaneti Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni aslına rücu ettirmeyi bizlere nasip eden Allah'a hamdolsun. Ayasofya'nın dirilişi bir kez daha hayırlı olsun." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin fotoğrafına da yer verdi.

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