Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni Zigana Tüneli bölgemizin her alandaki kalkınmasının sembollerinden biri olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Zigana Dağı'nı geçilmez olmaktan çıkartan yeni Zigana Tüneli, bölgemizin her alandaki kalkınmasının sembollerinden biri olacaktır." dedi.
Trabzon
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Zigana Dağı'nı geçilmez olmaktan çıkaran yeni Zigana Tüneli, bölgemizin her alandaki kalkınmasının sembollerinden biri olacaktır." dedi.
Erdoğan, Meydan Parkı'nda düzenlenen Yeni Zigana Tüneli açılış töreninde yaptığı konuşmada, Trabzon'u, Trabzonluları gönülden, Allah için sevdiklerini, sevmeyenin aklından şüphe ettiklerini söyledi.
"Trabzon büyük şehir, doyamadım tadına, uzaktan sevmek olmaz, gel yakına yakına." diyen Erdoğan, her fırsatta Trabzon'a geldiklerini, kendilerini bu şehrin evladı olarak gördüklerini belirtti.
Erdoğan, "Bu şehri de bu ülkeyi de sevmek öyle lafla olmaz. Boş vaatlerle, yalanla, dolanla, devleti küresel şer odaklarının kuyruğuna bağlama taahhüdüyle sevmek asla olmaz." diye konuştu.
Sevmenin, hizmetle, enerjiden savunmaya, dış politikadan otomotiv sanayine kendi göbeğini kesmekle, milletin 100 yıllık hasretini dindirmekle, Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmekle olacağını söyleyen Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:
🛣️ Toplam 29 kilometre uzunluğunda çift tünel— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) May 3, 2023
📍 Trabzon-Gümüşhane arası 1,5 saatten 40 dakikaya düştü
⚓ Trabzon Limanı'nı Orta Anadolu'ya bağlıyor
👉 Yeni Zigana Tüneli Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla düzenlecek törenle hizmete giriyor https://t.co/9IqA65RVAG pic.twitter.com/TngCax6SEv
Erdoğan şunları kaydetti:
"Sevmek, bize bu toprakları vatan yapanların mirasına sahip çıkmakla, o mirası yaşatmakla, ihya etmekle olur. Trabzon, Kandil'den, Pensilvanya'dan, Londra'dan sevilmez. Trabzon işte burada, bu meydanda sevilir. Fatih'in torunları, 1453'ten, 1461'den rahatsızlık duyanlarla aynı masaya oturanlara cevabı 14 Mayıs'ta verecektir. Şehit Eren Bülbül'ün, şehit Ahmet Çamur'un hemşehrileri, terör örgütlerinin desteğiyle yelkenlerini şişirenlere 14 Mayıs'ta gereken cevabı verecektir. 'Manda ve himaye kabul edilemez.' düsturuyla istiklal mücadelesini başlatanların evlatları, mandacı Kemal ve saz arkadaşlarını 14 Mayıs'ta tarihin tozlu raflarına atacaktır. 14 Mayıs'ta bunları sandığa gömmeye söz mü Trabzon? 14 Mayıs'ta Türkiye yüzyılı bayrağını yükseltmeye söz mü Trabzon? 14 Mayıs'ta, yapılan işleri yarım bırakmadan daha büyük hedeflere koşmaya söz mü Trabzon? 14 Mayıs'ta bu kardeşinizle bir kez daha durmak yok, yola devam demeye söz mü Trabzon. On dört Mayıs'ta Kılıçdaroğlu ve avanesine bu yaylalarda yaylayamayacaklarını gösteriyor musun Trabzon?
Ağasıyla, paşasıyla, örgütçüsüyle, mandacısıyla, tefecisiyle bunları 14 Mayıs'ta sandığa gömüyor musun Trabzon? Van'da terör örgütünün işaretiyle, bez parçalarıyla, sloganlarıyla devletine meydan okuyanları ve onlara el sallayanları sandığa gömüyor muyuz Trabzon? İşte benim yol arkadaşlarım. Trabzon, her gelişimde kalbimi bıraktığım Trabzon bu."
"Zigana Tüneli, dünyanın üçüncü, Avrupa'nın en uzun çift tüplü karayolu tüneli"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zigana Tüneli'nin de açılmasıyla şehri, yatırım tutarı 27 milyar lirayı bulan 111 esere kavuşturduklarını belirtti.
Zigana Tüneli'nin, dünyanın üçüncü, Avrupa'nın ve Türkiye'nin en uzun çift tüplü kara yolu tüneli olarak inşa edildiğini anlatan Erdoğan şöyle devam etti:
"Trabzon ile Gümüşhane arasındaki bu tünelle Karadeniz'i Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya, oradan İran ve Ortadoğu'ya, yani tarihi İpek Yolu'na bağlıyoruz. Bu tünelin tasarımı, projesi, inşası, tamamen kendi mühendislerimize aittir. Zigana Dağı'nı geçilmez olmaktan çıkaran bu tünel, bölgemizin her alandaki kalkınmasının sembollerinden biri olacaktır. Vakitten, akaryakıttan, karbon salınımından sağlayacağı faydalar yanında, Karadeniz limanlarıyla ülkemizin güneyi arasında yeni bir soluk borusu açıyoruz. Karşımızdaki masanın ömrü boyunca yaptığı bütün bu işlerin hepsini üst üste koyun, sonra da onla, yüzle çarpın, emin olun bir Zigana Tüneli etmez. Tünelimizle birlikte Maçka Karahava yolunu da açıyoruz. Yaklaşık 8 milyar 150 milyon liralık bir yatırım olan tünelimiz ile 6 miyar 150 milyon liralık bir yatırım olan Maçka Karahava yolumuzun bölgemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün açılışını yapacakları bir diğer önemli projemin şehrin bir uçtan bir uca çehresini değiştiren Kanuni Bulvarı'nın biten kısımları olduğunu ifade etti.
Söz konusu proje için uzun yıllardır çalıştıklarını, bu bulvarın aynı zamanda bir medeniyet projesi olduğunu belirten Erdoğan, "Kanuni Bulvarı'nın 11 milyarlık yatırımla biten 18 kilometrelik kısmının da şehrimiz hayırlı olmasını diliyorum. Projenin kalan kısımlarının da en kısa sürede tamamlayacağız. Yanbolu-Atayurt yolu da bugün açacağıma bir başka eserimizdir." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon içindeki küçük sanayi sitelerini yeni bir yere taşıyarak mevcut alanları dönüştürme çalışmasının, 15 kilometrelik hafif raylı sistem projesinin, güney çevre yolunun 16 kilometrelik ilk etabının, yıllık 15 milyon yolcu kapasiteli yeni havalimanı inşaatının yakında başlayacağını açıkladı.
Erdoğan, eğitimde anaokulu, ilkokul ve imam hatip lisesinin, gençlik ve sporda yurtlar, spor salonları ve gençlik merkezlerinin, sağlıkta Tonya ve Of devlet hastaneleri ile diğer sağlık yatırımlarının, tarım ve ormanda Trabzon Atasu Barajı İçme Suyu Arıtma Tesisi ve çeşitli projelerin, çevre ve şehircilikte İller Bankası tarafından Trabzon'a kazandırılan çok sayıda hizmet, TOKİ'nin yaptığı 85 konut ve 45 dükkanın ile çeşitli kurumlara ait hizmet binalarının resmi açılışlarını yapacaklarını belirtti.
Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve AK Parti'li diğer belediyeler tarafından yapılan ve yapılacak eserler hakkında da bilgi veren Erdoğan, şunları söyledi:
"Büyükşehir Belediyemiz, şehrimize yeni bir terminal binası kazandırdı. Ayrıca Kadın İstihdam ve Yaşam Merkezi, Ganita-Faroz sahil bandı düzenlemesi, 20 ayrı altyapı projesi, bilim merkezi, Avrasya Pazarı, kadınlar hali gibi onlarca eseri, hizmete hazır hale getirdik. Tüm bunların resmi açılışlarını da buradan yapıyoruz.
Bu vesileyle şehir içindeki küçük sanayi sitelerimizi yeni bir yere taşıyarak mevcut alanları dönüştürme çalışmalarımızın, uzunluğu 15 kilometreyi bulan hafif raylı sistem projemizin, Trabzon'un yıllardır beklediği güney çevre yolumuzun 16 kilometrelik ilk etabının, yıllık 15 milyon yolcu kapasiteli yeni havalimanımızın inşaatının, tüm bu yatırımların yakında başlayacağının müjdesini de sizlerle paylaşmak istiyorum."
"Bay bay Kemal, senin ne eserin var?"
Erdoğan, Ortahisar ve Arsin belediyelerinin çeşitli yatırımlarının açılışını da yapacaklarını söyleyerek Trabzon'a bu yatırımları kazandıran bakanlık, kurum ve belediyeleri tebrik etti.
Daha sonra AK Parti tarafından yapılan eser ve hizmetlerin gösterildiği video yayımlandı.
Videonun ardından konuşmasına devam eden Erdoğan, yaptıklarının referansları olduğunu dile getirerek "Bay bay Kemal'in referansı ne, acaba ne yapmış? Ziya Paşa ne diyor; 'Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri.' Bay bay Kemal, senin ne eserin var? Seni biz, SGK Genel Müdürlüğünden tanırız. Rahmetli Savaş Ay sağ olsaydı da senin o halini, o acıklı halini tüm Türkiye'ye tekrar bir gösterseydi." diye konuştu.
Erdoğan, yaptıkları eser ve hizmet siyasetinden her vilayet gibi Trabzon'un da yararlandığını belirterek bugüne kadar Trabzon'a 90 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptıklarının vurguladı.
"Yatak sayısı 900 olan şehir hastanesinin yapımı sürüyor"
Bu yatırımlarla Trabzon'a eğitimde 3 bin 80 yeni derslik kazandırdıklarını ifade eden Erdoğan, "İkinci devlet üniversitesini kurduk. Gençlik ve sporda 9 bin 607 kişi kapasiteli yükseköğrenim yurt binaları açtık. 41 bin seyirci kapasiteli stadyum dahil 95 spor tesisini hizmete sunduk. Sosyal yardımlarda Trabzonlu ihtiyaç sahiplerine 3,5 milyar lira tutarında kaynak aktardık. Sağlıkta 1268 yataklı 18 hastanemizle birlikte şehrimize 55 sağlık tesisi yaptık. Yatak sayısı 900 olan şehir hastanesinin yapımı sürüyor." dedi.
"Çömlekçi'deki 20 tescilli eseri, aslına uygun şekilde restore ediyoruz"
Erdoğan, Trabzon'da TOKİ vasıtasıyla 8 bin 76 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettiklerini, 1031 konutun yapımının da sürdüğünü belirterek şunları kaydetti:
"Trabzon'a 'İlk Evim' ile 2 bin 550 konut, 'İlk İş Yerim' ile 250 iş yeri yapacak, 'İlk Arsam' ile 500 altyapısı hazır arsa vereceğiz. Çömlekçi'deki 20 tescilli eseri, aslına uygun şekilde restore ediyoruz. Bu bölgede inşa edeceğimiz 221'i konut 331 yapıyla Çömlekçi'yi şehrimize yakışır hale getiriyoruz. Trabzon'daki 6 millet bahçemizden 3'ünü tamamlayıp hizmete açtık, kalanlarıyla ilgili çalışmalar sürüyor. Ulaştırmada 73 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu 267 kilometreye çıkardık. Denizcilikte Sürmene'ye, Of'a, Vakfıkebir'e, Arsin'e yeni balıkçı barınakları yaptık. Trabzon Limanı'nı yeniledik. Yat limanını şehrimize kazandırdık. Tarım ve ormancılıkta bir baraj, bir içme suyu tesisi, 110 dere ıslahı, bir gölet, bir atık su arıtma tesisi ve 49 hidroelektrik santral inşa ettik. Son 21 yılda Trabzon ve ilçelerinde inşa ettiğimiz dere ıslahlarıyla 224 yerleşim yeri ve 10 bin dekar araziyi taşkın zararlarından koruduk. Trabzonlu çiftçilerimize toplam 3 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik. Sanayide bir organize sanayi bölgesi, bir endüstri bölgesi, bir teknopark ve 2 araştırma geliştirme merkezi kurduk. Enerjide Trabzon ve 11 ilçemize doğal gaz arzını sağladık. Önümüzdeki dönemde Tonya, Çarşıbaşı, Düzköy ve Şalpazarı'na doğal gaz arzını sağlayacağız."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.