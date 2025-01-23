Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni Strateji Belgesiyle etkin ve hızlı işleyen bir adalet sistemi inşa edeceğiz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hukukun üstünlüğünü esas alan Yeni Strateji Belgesiyle etkin ve hızlı işleyen bir adalet sistemi inşa edeceğiz." dedi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Yargı Reformu Stratejisi Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk milleti adına karar veren yargı makamının itibarına halel gelmemesi, toplumun adalete inancının sarsılmaması bizim için her türlü mülahazanın üzerinde." dedi.
Erdoğan, "Siyasi ve ideolojik kimlikleriyle, ekonomik statüleri sebebiyle bazı insanların hukuk önünde ayrıcalıklara sahip olduğu günler artık geride kalmıştır." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eski Türkiye'nin imtiyazlı çevreleri hazmetmekte zorlansa da vesayetçi yapıdan hukukun üstünlüğünü referans alan adil yargı sistemine geçiş sağlanmıştır." ifadelerini kullandı.
Erdoğan, "Kanunun verdiği yetkiyle hukuksuzlukların peşine düşen yargı mensuplarını kimse tehdit edemez, mahkemelere baskı kuramaz, yargı camiamıza parmak sallayamaz." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hiç kimse hukukun üstünde değildir. Suç işleyenler kim olursa olsun yaptıklarının hesabını bağımsız Türk mahkemelerine vermek zorundadır." diye konuştu.
Erdoğan, "Uzlaştırıcı, birleştirici, özgürlükçü, toplumun tüm kesimlerini kuşatan yeni ve sivil bir anayasa çalışmalarımıza hız vereceğiz". ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları kaydetti:
"Adalete güvenin tam olarak tesis edilmesi için ceza adaleti sisteminde mağdur odaklı yeni politikaları uygulamaya alıyoruz. Hukukun üstünlüğünü esas alan Yeni Strateji Belgesiyle etkin ve hızlı işleyen bir adalet sistemi inşa edeceğiz. İfade, basın özgürlüğü, kişi hürriyeti ve güvenliğine ilişkin standartları yükseltecek, yeni hak arama yollarını çeşitli tedbirlerle tahkim edeceğiz. Yeni düzenlemelerle duruşmaların 2 aydan fazla ertelenmemesini ve bazı uyuşmazlıkların da duruşma yapılmaksızın çözülmesini sağlayacağız. Çevre, sağlık, sigorta, trafik ve iş kazalarından kaynaklanan dava türleri için yeni ihtisas mahkemeleri kurulacak."
Erdoğan, "Hazırlayacağımız yeni İnsan Hakları Eylem Planı ile hak ve özgürlüklerin daha etkin korunmasını sağlayacağız." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Trafikte işlenen suçların yanı sıra trafik güvenliğini tehlikeye atan kişilere yönelik de caydırıcı önlemler alacağız." diye konuştu.
Erdoğan, "Noterlik Kanunu'nu yenileyecek, hukuk fakültesi mezunlarının görev alacağı yeni bir müessese olarak noter yardımcılığını sisteme kazandıracağız." ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Nişan, düğün, asker uğurlaması gibi kişilerin toplu bulunduğu etkinliklerde silahla ateş edilmesi vakalarına dönük cezaları önemli ölçüde ağırlaştırıyoruz." dedi.
Erdoğan, "Aile içi ve kadına yönelik şiddet suçları soruşturma bürolarını ülke sathında yaygınlaştıracağız." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.