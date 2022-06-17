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Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla sohbet edip çay içti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da kendisini davet eden vatandaşlarla sohbet edip çay içti.

Mustafa Hatipoğlu   | 17.06.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla sohbet edip çay içti

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının ardından Vahdettin Köşkü'ne gittiği sırada Yalıboyu Caddesi'nde duran kişilerden çay daveti aldı. Davete icabet eden Erdoğan, vatandaşlarla çay içip sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da eşlik etti.


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