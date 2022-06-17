Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla sohbet edip çay içti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da kendisini davet eden vatandaşlarla sohbet edip çay içti.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının ardından Vahdettin Köşkü'ne gittiği sırada Yalıboyu Caddesi'nde duran kişilerden çay daveti aldı. Davete icabet eden Erdoğan, vatandaşlarla çay içip sohbet etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da eşlik etti.
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