Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile telefonda görüştü
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile telefon görüşmesinde İsrail ile İran arasındaki çatışma, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsrail ve Netanyahu yönetiminin saldırgan, hukuk tanımaz tutumunun küresel boyutta istikrar ve güvenlik sorunu doğurduğunu ifade etti
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