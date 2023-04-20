Dolar
19.41
Euro
21.25
Altın
1,994.66
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
5,061.22
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Trabzon’da AK Parti Ortahisar İlçe Gençlik Kolları Sahur Programı'nda konuşuyor.
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile telefonda görüştü

Kaan Bozdoğan  | 20.04.2023 - Güncelleme : 20.04.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile telefonda görüştü

Istanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye-Umman ilişkilerini geliştirecek hususlar ve bölgesel konuların ele alındığı görüşmede liderler, karşılıklı Ramazan Bayramı tebriğinde de bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Elazığ'da 4,6 büyüklüğünde deprem
'Cumhur İttifakımız inşallah yeni bir zaferle sandıktan çıkacaktır'
"14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı'nın kapıları açılacak"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, BM'de doğal afetlerde insani diplomasinin önemini anlattı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afetlere dirençli şehirler projesiyle ilgili bayram günü bir müjdemiz olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem tehlikesinin olduğu 7 coğrafi bölgede, 7 rezerv şehir için çalışmalara başladık

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sudan’ı görüştü

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sudan’ı görüştü
Bakan Dönmez: Kırka'da yapılacak lityum karbonat tesisinin temeli bu yıl atılacak

Bakan Dönmez: Kırka'da yapılacak lityum karbonat tesisinin temeli bu yıl atılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlk yerli elektrikli lokomotif E5000'in test ve sertifikasyonuna başlanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlk yerli elektrikli lokomotif E5000'in test ve sertifikasyonuna başlanacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet