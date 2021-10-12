Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası toplumun Afgan halkına sırtını dönme lüksü yoktur
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uluslararası toplumun Afgan halkına sırtını dönme, bu ülkeyi kendi kaderine terk etme lüksü yoktur." dedi.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Afganistan) G20 bünyesinde bir çalışma grubu oluşturulmasını öneriyorum. Türkiye olarak bu grubun başkanlığına da talibiz." dedi.
Erdoğan, "Afganistan'da güvenlik ve istikrarın bir an önce sağlanması sadece bölgesel düzeyde değil, uluslararası ölçekte de kritik önemdedir." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uluslararası toplumun Afgan halkına sırtını dönme, bu ülkeyi kendi kaderine terk etme lüksü yoktur." diye konuştu.
Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:
"Türkiye'nin güney ve doğu sınırlarından maruz kalacağı göç baskısından Avrupa ülkelerinin de etkilenmesi kaçınılmazdır."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.