Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözleşmeli sanatçılarımızın kadroya geçişleriyle ilgili gerekli adımları attık

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizin kültür varlığını zenginleştiren sanatçılarımıza destek olmayı görev biliyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son düzenlemeyle kamu ve sanat kurumlarımızda görev yapan sözleşmeli sanatçılarımızın kadroya geçişleriyle ilgili gerekli adımları attık." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni'nde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;
"Hangi inanca, kökene, meşrebe sahip olursa olsun Türkiye'ye ve Türk kültürüne hizmet eden, katkı sunan herkesin başımızın üstünde yeri vardır.
Biz görevde olduğumuz sürece hiç kimse Türkiye'yi tekrar eski baskıcı, yasakçı günlerine geri döndüremeyecektir."
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