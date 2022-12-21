Dolar
18.66
Euro
19.79
Altın
1,817.30
ETH/USDT
1,210.30
BTC/USDT
16,805.00
BIST 100
5,429.13
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni'ne katılıyor
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizin kültür varlığını zenginleştiren sanatçılarımıza destek olmayı görev biliyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son düzenlemeyle kamu ve sanat kurumlarımızda görev yapan sözleşmeli sanatçılarımızın kadroya geçişleriyle ilgili gerekli adımları attık." dedi.

21.12.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizin kültür varlığını zenginleştiren sanatçılarımıza destek olmayı görev biliyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;

"Hangi inanca, kökene, meşrebe sahip olursa olsun Türkiye'ye ve Türk kültürüne hizmet eden, katkı sunan herkesin başımızın üstünde yeri vardır.

Biz görevde olduğumuz sürece hiç kimse Türkiye'yi tekrar eski baskıcı, yasakçı günlerine geri döndüremeyecektir."

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Diyarbakır'daki terör saldırısını gerçekleştiren terörist, suçunu itiraf etti
Çocuklara yönelik istismarın önlenmesine ilişkin Meclis Araştırma Komisyonu kurulacak
Bilal Erdoğan: Müslüman gençler arasındaki iletişimin daha ileriye taşınması önemli
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözleşmeli sanatçılarımızın kadroya geçişleriyle ilgili gerekli adımları attık
TBMM Çocuk Hakları Alt Komisyonu çocukları dinledi

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözleşmeli sanatçılarımızın kadroya geçişleriyle ilgili gerekli adımları attık

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözleşmeli sanatçılarımızın kadroya geçişleriyle ilgili gerekli adımları attık

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrika ile ticari ilişkilerimizi kazan kazan esasında yürüteceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tayfun füzesinin 1000 kilometre menzili yakalayacağını söyledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da
Mardin Havalimanı'nın girişine yeni isminin yazıldığı afiş asıldı

Mardin Havalimanı'nın girişine yeni isminin yazıldığı afiş asıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mevlana'nın rehberliğinde mazimizi olduğu gibi istikbalimizi de sevgi üzerine inşa edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mevlana'nın rehberliğinde mazimizi olduğu gibi istikbalimizi de sevgi üzerine inşa edeceğiz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet