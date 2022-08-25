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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'ta düzenlenen etkinliklerde konuşuyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizin güvenlik önceliklerine, kendi planlamamıza göre operasyonları sürdüreceğiz

25.08.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizin güvenlik önceliklerine, kendi planlamamıza göre operasyonları sürdüreceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'ta düzenlenen etkinlikte konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ahlat ve Malazgirt, medeniyetimizi yeniden yükseltme irademizin adıdır; dostlarımıza güven, düşmanlarımıza korku veren yükselişimizin mührüdür." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,  "Güney sınırlarımızı 30 kilometre derinliğinde bir koridorla güvence altına alana kadar mücadelemizin bitmeyeceğini tüm dünyaya bir kez daha ilan ediyorum. Ülkemizin güvenlik önceliklerine, kendi planlamamıza göre operasyonları sürdüreceğiz. Bir gece ansızın gelebiliriz hem de her yere gelebiliriz." ifadelerini kullandı.

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