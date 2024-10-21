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Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in ABD'nin Pensilvanya eyaletinde öldüğü yerin St. Luke's Hastanesinin Monroe kampüsünden yayındayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha'yı kabul etti. - VTR-
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha'yı kabul etti

Mehmet Tosun  | 21.10.2024 - Güncelleme : 21.10.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha'yı kabul etti

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha'yı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da hazır bulundu.

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