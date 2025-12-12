Dolar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aşkabat'ta "Uluslararası Barış ve Güven Forumu" kapsamında düzenlenen aile fotoğrafı çekimine katılıyor
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan'da Tarafsızlık Anıtı'na çelenk koyma törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aşkabat'ta Tarafsızlık Anıtı'na çelenk koyma törenine katıldı.

Zafer Fatih Beyaz  | 12.12.2025 - Güncelleme : 12.12.2025
Aşkabat

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Barış ve Güven Forumu'na katılmak üzere geldiği Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta, aralarında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın da olduğu davetli devlet başkanları ve hükümet başkanlarıyla Tarafsızlık Anıtı'na çelenk koyma törenine iştirak etti.

Törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağında Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, solunda ise Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhamedov yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve davetliler, aile fotoğrafı çekimine ve Uluslararası Barış ve Güven Forumu'nun açılış törenine katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Barış ve Güven: Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Hedeflerin Birliği" konulu genel oturumda katılımcılara hitap edecek.

