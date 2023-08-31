Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı ile yeni şan ve şerefleri milletimize kazandırmanın gayreti içerisindeyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı ile ecdada yakışır yeni şan ve şerefleri milletimize kazandırmanın gayreti içerisindeyiz." dedi.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu Komutanlığının diploma ve sancak devir teslim töreninde konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.