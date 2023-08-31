Dolar
26.68
Euro
28.92
Altın
1,941.74
ETH/USDT
1,664.80
BTC/USDT
26,446.00
BIST 100
7,917.93
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı ile yeni şan ve şerefleri milletimize kazandırmanın gayreti içerisindeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı ile ecdada yakışır yeni şan ve şerefleri milletimize kazandırmanın gayreti içerisindeyiz." dedi.

31.08.2023 - Güncelleme : 31.08.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı ile yeni şan ve şerefleri milletimize kazandırmanın gayreti içerisindeyiz Fotoğraf: İsa Terli/AA

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu Komutanlığının diploma ve sancak devir teslim töreninde konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Marmara'nın kuzeydoğusu için kuvvetli gök gürültülü yağış uyarısı
Bakan Fidan: Karadeniz tahıl girişimi için ülkemizin katkılarıyla BM yeni bir öneri paketi hazırladı
Bakan Yerlikaya, turuncu kategoride aranan FETÖ'cü Çetinkaya'nın yakalandığını açıkladı
Kapadokya'da sıcak hava balon turları hafta sonuna ertelendi
Malatya'da depremde ağır hasar alan binaların yıkımı sürüyor

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı ile yeni şan ve şerefleri milletimize kazandırmanın gayreti içerisindeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı ile yeni şan ve şerefleri milletimize kazandırmanın gayreti içerisindeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizle birlikte hedeflere adım adım ilerleyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli Muharip Uçak KAAN'ın 2023 senesi bitmeden havalandığını göreceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Başkomutan Meydan Muharebesi milletimizin beka mücadelesinin en kritik dönüm noktalarındandır

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Başkomutan Meydan Muharebesi milletimizin beka mücadelesinin en kritik dönüm noktalarındandır
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Torun için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Torun için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Daha itibarlı, güçlü ve huzurlu Türkiye'yi inşa ederek milletimize sözümüzü yerine getireceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Daha itibarlı, güçlü ve huzurlu Türkiye'yi inşa ederek milletimize sözümüzü yerine getireceğiz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet