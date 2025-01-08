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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Akgün'ü kabul etti

Merve Yıldızalp  | 08.01.2025 - Güncelleme : 08.01.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Akgün'ü kabul etti

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Birol Akgün'ü kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

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