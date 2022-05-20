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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye-Kolombiya ilişkilerini stratejik ortaklık seviyesine yükselttik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Kolombiya ilişkilerine yönelik, "İmzaladığımız ortak bildiriyle ülkelerimiz arasındaki ilişkileri stratejik ortaklık seviyesine yükselttik." dedi.

Kaan Bozdoğan   | 20.05.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye-Kolombiya ilişkilerini stratejik ortaklık seviyesine yükselttik

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kolombiya Cumhurbaşkanı Ivan Duque Marquez ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki görüşmede, Türkiye ile Kolombiya arasındaki ilişkiler tüm yönleriyle gözden geçirilirken, iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alındı.

Görüşmede ayrıca güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Görüşmenin ardından ortak basın toplantısına geçildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, Türkiye-Kolombiya ilişkilerine yönelik, "İmzaladığımız ortak bildiriyle ülkelerimiz arasındaki ilişkileri stratejik ortaklık seviyesine yükselttik." dedi.

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