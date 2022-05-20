Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye-Kolombiya ilişkilerini stratejik ortaklık seviyesine yükselttik
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Kolombiya ilişkilerine yönelik, "İmzaladığımız ortak bildiriyle ülkelerimiz arasındaki ilişkileri stratejik ortaklık seviyesine yükselttik." dedi.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kolombiya Cumhurbaşkanı Ivan Duque Marquez ile görüştü.
Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki görüşmede, Türkiye ile Kolombiya arasındaki ilişkiler tüm yönleriyle gözden geçirilirken, iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alındı.
Görüşmede ayrıca güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.
Görüşmenin ardından ortak basın toplantısına geçildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, Türkiye-Kolombiya ilişkilerine yönelik, "İmzaladığımız ortak bildiriyle ülkelerimiz arasındaki ilişkileri stratejik ortaklık seviyesine yükselttik." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.