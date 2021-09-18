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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da Türkiye İhracatçılar Meclisi 28. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'ne katılıyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye dünya ihracatında yüzde 1 pay seviyesine ulaşarak kritik eşiği yakaladı

18.09.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye dünya ihracatında yüzde 1 pay seviyesine ulaşarak kritik eşiği yakaladı

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi 28. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık Türkiye dünya ihracatında yüzde 1 pay seviyesine ulaşarak kritik eşiği yakaladı." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İhracatçı sayımızı önce 150 bine ardından 300 bine yükseltmeyi hedefliyoruz." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aylık, 6 aylık ve 12 aylık bazda cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamlarına bu yıl ulaştık." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "12 aylık ihracatımız ilk defa 200 milyar dolar eşiğini aşarak 17 Eylül itibarıyla 211 milyar dolarla rekor kırdı." ifadesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yönetiminde Türkiye İhracatçılar Meclisinin de yer alacağı fuar merkezini inşallah en kısa sürede ülkemize kazandıracağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kuracağımız ihracatı geliştirme fonuyla sağladığımız diğer desteklere ilave olarak sadece sizlerin erişimine açık bir finansman kaynağı oluşturuyoruz." açıklamasında bulundu.

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