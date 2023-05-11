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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye 85 milyonun tamamı için daha özgür, huzurlu ve müreffeh bir yer olana kadar çalışacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Her kim gariban Kürt çocuklarının eline silah verip askere, polise, insanımıza kurşun sıktırmaya kalkarsa, karşısında bizi bulacaktır." ifadelerini kullandı.

Mümin Altaş  | 11.05.2023 - Güncelleme : 11.05.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye 85 milyonun tamamı için daha özgür, huzurlu ve müreffeh bir yer olana kadar çalışacağız

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kürt vatandaşların bugüne kadar analarının ak sütü gibi helal olan haklarını kendilerine teslim etmek için büyük mücadeleler verdiklerini belirtti.

Analar ağlamasın, yüreklere ateş düşmesin diye çok ciddi çabalar harcadıklarını kaydeden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Sizler, samimi gayretlerimizin en yakın şahitlerisiniz. Hangi badireleri aşarak bugünlere geldiğimizi, önümüze hangi tuzakların kurulduğunu sizler çok iyi biliyorsunuz. Elbette eksiklerimiz, yapmak isteyip de yapamadıklarımız olmuştur fakat Türkiye'ye hak ve özgürlükler alanında kazandırdıklarımız ortadadır. Bunlardan geriye gidişe kesinlikle müsaade etmeyeceğiz.

Her kim terör tehdidi altındaki eski Türkiye'yi hortlatmaya çalışırsa, karşısında bizi bulacaktır. Her kim gariban Kürt çocuklarının eline silah verip askere, polise, insanımıza kurşun sıktırmaya kalkarsa, karşısında bizi bulacaktır. Her kim emperyalist güçler adına milletimizin huzuruna kastederse, karşısında bizi bulacaktır. Her kim haklarınıza el uzatmaya teşebbüs ederse, karşısında Tayyip Erdoğan'ı bulacak, Cumhur İttifakı'nı bulacaktır. Rabb'im ömür, milletimiz de yetki verdikçe bu ülkede analar bir daha ağlamayacak, çocuklarımızı kimse dağa zorla kaçıramayacak. Geceyle birlikte şehirlerimize terörün karanlığı çökmeyecek. Benim Kürt kardeşimi kimse tehdit edemeyecek, silah zoruyla kimse iradesine ipotek koyamayacak."

Erdoğan, Türkiye'nin, 85 milyonun tamamı için daha özgür, huzurlu ve müreffeh bir yer olana kadar çalışacaklarını, Türkiye Yüzyılı'nı Kürt vatandaşların da desteğiyle hep beraber inşa edeceklerini bildirdi.

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