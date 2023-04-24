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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara’da, Yozgat Dernekleri Birlik ve Beraberlik Gecesi programında konuşuyor.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Togg için araç bedelinin yüzde 50'si tutarında 36 ay, 0,99 oran ile kredi kullandırılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kamu bankalarımız, Togg için araç bedelinin yüzde 50'si tutarında 36 ay, 0,99 oran ile kredi kullandıracak." dedi.

24.04.2023 - Güncelleme : 24.04.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Togg için araç bedelinin yüzde 50'si tutarında 36 ay, 0,99 oran ile kredi kullandırılacak

Manisa

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa Cumhuriyet Meydanı’ndaki mitingde yaptığı konuşmada, "Asırlık ihmal ve eksikleri sadece 21 yılda tamamlayarak, ülkemizi küresel sistemin en üst ligine çıkardık." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bizim mezhep ayrımı diye bir derdimiz yok. Bizim ne Alevilik dinimiz var ne Şia dinimiz var, bizim tek dinimiz var İslam.

Karşımızda Türkiye'yi bırakın daha ileriye götürmeyi, ülkenin mevcut kazanımlarına bile göz dikmiş bir muhalefet var."

TCG Anadolu

Erdoğan, "14 Mayıs'tan sonra bunun daha büyüğünü yapacağız. Bu konuda görüşmelerimizi daha önce yapmıştık, seçimden sonra da adımlarını atacağız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Muhalefete) Egemenlik haklarımızı bölgesel ve küresel düzeyde kullanabilmemize imkan sağlayan milli dış politikamızı ters yüz etmenin hesabı içindeler." dedi.

"HDP'yi dahil ederek 7 oldular"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"HDP'yi dahil ederek 7 oldular. 7 kişi kurbanda danaya girse tamam da ülkenin yönetiminde aynı şeyi yapmaya kalkmak milli iradeye saygısızlıktır." 

Togg için araç bedelinin yüzde 50'si tutarında 36 ay, 0,99 oran ile kredi 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kamu bankalarımız, Togg için araç bedelinin yüzde 50'si tutarında 36 ay, 0,99 oran ile kredi kullandıracak." dedi.

Erdoğan, "(Muhalefet) Ülkenin ve milletin güvenliğini, huzurunu, elindeki tüm kazanımlarını tehlikeye atacak pazarlıklara girişmiş durumdalar." diye konuştu.

14 Mayıs seçimleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan "14 Mayıs seçimleri, ülkemizin sadece önümüzdeki 5 yılını değil, gelecek yarım asrındaki seyrini belirleyecek bir yol ayrımına dönüşmeye başladı." şeklinde konuştu.

"Aile ve Gençlik Bankası kuruyoruz"

Erdoğan "Bir Aile ve Gençlik Bankası kuruyoruz. Kaynak nereden? Londra tefecilerinden değil, bizim Karadeniz doğal gazından." dedi.

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