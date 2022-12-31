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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tendürek Modüler Üs Bölgesi'ndeki jandarmaların yeni yılını kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran sınırındaki Tendürek Modüler Üs Bölgesi'nde görevli jandarmaların yeni yılını kutlayarak, "Eksi 17 derecede böyle bir mücadeleyi vermek, gerçekten bir imanın, inancın neticesidir." dedi.

Ahmet Sertan Usul   | 31.12.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tendürek Modüler Üs Bölgesi'ndeki jandarmaların yeni yılını kutladı

Ankara

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni yıl dolayısıyla İran sınırındaki Tendürek Modüler Üs Bölgesi ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Türkiye'nin en soğuk noktasında ve rakımı 3 bin 305 metre olan Jandarma Genel Komutanlığının en yüksek üs bölgesinde bulunduklarını söyleyen Soylu, "Bu yaz 12 Ağustos'ta 5 teröristin de etkisiz hale getirilmesiyle burası temiz oldu." dedi.

Soylu, geçen yılın eylül ayından beri devam eden modüler üs bölgesinin yapımının tamamlandığını belirterek, "Teknik kabiliyetleri açısından şu ana kadar yaptığımız en teknolojik üs bölgesi burası. Buradan Ağrı Dağı da Büyük Tendürek de İran sınırı da net bir şekilde bütün kameralar, gece görüş ve radar sistemleri ile görülebiliyor." bilgisini verdi.

Bölgede 12 Ağustos'tan itibaren de 81 sığınak ve barınağın kullanılamaz hale getirildiğini ve 150 binden fazla mühimmatın ele geçirildiğini söyleyen Soylu, üs bölgesinin çevresine de kulelerin inşa edildiğini dile getirdi.

"Bir imanın, inancın neticesidir"

Bakan Soylu'nun telefonu aracılığıyla üs bölgesindeki jandarmalara hitap eden Erdoğan, 2023'e girilmesine kısa bir zaman kala doğu bölgesinde bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK'nın komuta kademesi ile de görüştüklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Modüler sistemlerle Tendürek'in çevresinden, eksi 17 derecede, orada böyle bir mücadeleyi vermek, buradan bütün vatanımıza, topraklarımıza hakimiyetimizi tesis etmek gerçekten bir imanın, inancın neticesidir. Ben, bu imanın, bu inancın tüm temsilcilerini şahsım ve milletim adına en kalbi duygularla selamlıyorum. Şimdiden 2023'ün ülkemiz, milletimiz için hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum. Gecemiz mübarek olsun, geleceğimiz aydınlık olsun inşallah. Bütün kahramanlarımızı milletim adına kalbi duygularla selamlıyorum."

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