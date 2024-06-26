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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u ziyaret etti.

Duygu Yener  | 26.06.2024 - Güncelleme : 26.06.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u ziyaret etti

TBMM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nın ardından Kurtulmuş'a ziyarette bulundu.

Kurtulmuş, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Muhterem Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı Gazi Meclis'imizde ağırlamaktan büyük memnuniyet duydum. Zat-ı devletlerine nazik ziyaretleri dolayısıyla şükranlarımı sunuyorum." ifadelerine yer verdi.

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