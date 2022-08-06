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Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tahıl sevkiyatında sırada 20 civarında gemi var

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tahıl sevkiyatıyla ilgili, "Sırada 20 civarında gemi var. Rusya diyor ki 'Bizdekilere ne zaman aracılık edeceksiniz' ilgili bakanlıklarımız hızla çalışıyorlar." dedi.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 06.08.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tahıl sevkiyatında sırada 20 civarında gemi var Fotoğraf: Mustafa Kamacı - AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Soçi'de yaptığı görüşmenin ardından, Türkiye dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı ve değerlendirmelerde bulundu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Putin'le ruble üzerinde mutabık kaldık. O da tabii mali noktada ayrı bir güç kaynağı olarak Rusya'ya ve Türkiye'ye inşallah kazandıracak." diyerek, "Rusya'nın Mir kartı var. Şu anda bizim 5 bankamız bunun üzerinden çalışmalarını sürdürüyor. Burada da çok ciddi gelişmeler var." şeklinde konuştu.

Tahıl sevkiyatı

Tahıl sevkiyatı ile ilgili, Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sırada 20 civarında gemi var. Rusya diyor ki 'Bizdekilere ne zaman aracılık edeceksiniz' İlgili bakanlıklarımız hızla çalışıyorlar." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eylülde Şanghay Beşlisi Özbekistan'da toplanacak. Görüşmemizde Sayın Putin de rica etti; nasip olursa biz de inşallah oradaki toplantıya katılacağız." dedi.

Akkuyu'daki çalışmalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Akkuyu'daki çalışmaları bizzat heyetimle izleyeceğim. Ondan sonra Sayın Putin'e gelinen durumu aktaracağım. Ona göre yol haritamızı belirleyelim diyeceğim." şeklinde konuştu.

Tayvan'daki gelişmeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Tayvan) Ukrayna'daki savaş ve koronavirüs salgınının küresel ekonomi ve istikrara olumsuz etkilerinin sürdüğü dönemde yeni bir krize izin vermemeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

2022 KPSS 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 KPSS ile ilgili, "Sınavı iptal edilenlerden ücret talebi kesinlikle olmayacak. ÖSYM, bundan sonraki süreçte şaibeleri ortadan kaldırarak yoluna devam edecek." şeklinde konuştu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tahıl sevkiyatında sırada 20 civarında gemi var
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