Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tahıl sevkiyatında sırada 20 civarında gemi var
Cumhurbaşkanı Erdoğan, tahıl sevkiyatıyla ilgili, "Sırada 20 civarında gemi var. Rusya diyor ki 'Bizdekilere ne zaman aracılık edeceksiniz' ilgili bakanlıklarımız hızla çalışıyorlar." dedi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Soçi'de yaptığı görüşmenin ardından, Türkiye dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı ve değerlendirmelerde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Putin'le ruble üzerinde mutabık kaldık. O da tabii mali noktada ayrı bir güç kaynağı olarak Rusya'ya ve Türkiye'ye inşallah kazandıracak." diyerek, "Rusya'nın Mir kartı var. Şu anda bizim 5 bankamız bunun üzerinden çalışmalarını sürdürüyor. Burada da çok ciddi gelişmeler var." şeklinde konuştu.
Tahıl sevkiyatı
Tahıl sevkiyatı ile ilgili, Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sırada 20 civarında gemi var. Rusya diyor ki 'Bizdekilere ne zaman aracılık edeceksiniz' İlgili bakanlıklarımız hızla çalışıyorlar." ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eylülde Şanghay Beşlisi Özbekistan'da toplanacak. Görüşmemizde Sayın Putin de rica etti; nasip olursa biz de inşallah oradaki toplantıya katılacağız." dedi.
Akkuyu'daki çalışmalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Akkuyu'daki çalışmaları bizzat heyetimle izleyeceğim. Ondan sonra Sayın Putin'e gelinen durumu aktaracağım. Ona göre yol haritamızı belirleyelim diyeceğim." şeklinde konuştu.
Tayvan'daki gelişmeler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Tayvan) Ukrayna'daki savaş ve koronavirüs salgınının küresel ekonomi ve istikrara olumsuz etkilerinin sürdüğü dönemde yeni bir krize izin vermemeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.
2022 KPSS
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 KPSS ile ilgili, "Sınavı iptal edilenlerden ücret talebi kesinlikle olmayacak. ÖSYM, bundan sonraki süreçte şaibeleri ortadan kaldırarak yoluna devam edecek." şeklinde konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.