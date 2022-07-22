Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Tahıl Sevkiyatı Anlaşması) Bu imzalarla birlikte dünyaya müjdeyi vereceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün gerçekleştirilecek olan Tahıl Sevkiyatı Anlaşması imza törenine ilişkin, "Hububat meselesiyle alakalı sıkıntıları aşarak imzalar atılacak, bu imzalarla birlikte dünyaya müjdeyi vereceğiz." dedi.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eyüpsultan'da 41 Ayda 41 Eser Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "(Belediye başkanlığı) Bu işi ajandasındaki diğer konulardan arta kalan vakitlerde icra edilecek bir hobi olarak görenlerin takdirini sizlere bırakıyoruz." ifadelerini kullandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün gerçekleştirilecek olan Tahıl Sevkiyatı Anlaşması imza törenine ilişkin, "Hububat meselesiyle alakalı sıkıntıları aşarak imzalar atılacak, bu imzalarla birlikte dünyaya müjdeyi vereceğiz." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.