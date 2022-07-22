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Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Tahıl Sevkiyatı Anlaşması) Bu imzalarla birlikte dünyaya müjdeyi vereceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün gerçekleştirilecek olan Tahıl Sevkiyatı Anlaşması imza törenine ilişkin, "Hububat meselesiyle alakalı sıkıntıları aşarak imzalar atılacak, bu imzalarla birlikte dünyaya müjdeyi vereceğiz." dedi.

22.07.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Tahıl Sevkiyatı Anlaşması) Bu imzalarla birlikte dünyaya müjdeyi vereceğiz

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eyüpsultan'da 41 Ayda 41 Eser Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "(Belediye başkanlığı) Bu işi ajandasındaki diğer konulardan arta kalan vakitlerde icra edilecek bir hobi olarak görenlerin takdirini sizlere bırakıyoruz." ifadelerini kullandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün gerçekleştirilecek olan Tahıl Sevkiyatı Anlaşması imza törenine ilişkin, "Hububat meselesiyle alakalı sıkıntıları aşarak imzalar atılacak, bu imzalarla birlikte dünyaya müjdeyi vereceğiz." dedi.

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