Dolar
26.35
Euro
29.61
Altın
1,954.95
ETH/USDT
1,893.60
BTC/USDT
29,959.00
BIST 100
6,600.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, karşılama töreninin ardından Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile görüştü.
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile bir araya geldi.

Mümin Altaş  | 17.07.2023 - Güncelleme : 17.07.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile görüştü Fotoğraf: Murat Kula - AA

Cidde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunduğu Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman tarafından resmi törenle karşılandı.

Veliaht Prens Muhammed Bin Selman, Al Salam Sarayı'na gelişinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı makam aracından inerken karşıladı.

Erdoğan ve Selman'ın tören alanındaki yerlerini almasının ardından iki ülke milli marşları çalındı.

Veliaht Prens Selman ile tören kıtasını denetleyen Erdoğan, askerleri selamladı. 

Törende Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Ömer Çelik, Zafer Sırakaya, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

İki ülke heyetlerinin takdiminin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile bir araya geldi.

Al Salam Sarayı'ndaki görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile görüştü
Adalet Bakanı Tunç'tan HSK kararnamesine ilişkin açıklama
Bakan Özhaseki: 180 bin deprem konutu ihalesi yapıldı
Dışişleri Bakan Fidan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
Yerinde Dönüşüm projesine 3,5 saatte 2 bin 920 başvuru

Benzer haberler

Suudi Arabistan Yatırım Bakanı: 2030 yatırımlarımızda Türk özel sektörünün bulunmasını çok önemsiyoruz

Suudi Arabistan Yatırım Bakanı: 2030 yatırımlarımızda Türk özel sektörünün bulunmasını çok önemsiyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan'da

Suudi Arabistan ile Japonya arasında yapay zeka alanında işbirliği anlaşması

Suudi Arabistan ile Japonya arasında yapay zeka alanında işbirliği anlaşması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar ziyareti ikili ilişkileri geliştirecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar ziyareti ikili ilişkileri geliştirecek
Türkiye ve Suudi Arabistan ilişkileri ticari işbirliğiyle güçleniyor

Türkiye ve Suudi Arabistan ilişkileri ticari işbirliğiyle güçleniyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet