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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefonda görüştü

Özcan Yıldırım   | 11.07.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefonda görüştü

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman görüşmede, karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulundu.

Görüşmede, iki ülke ilişkileri ve bölgesel konular da ele alındı.


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