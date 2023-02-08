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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şu an itibarıyla Hatay'ımızda 21 bin 200 personel görev ifa ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay’da açıklamalarda bulundu.

08.02.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şu an itibarıyla Hatay'ımızda 21 bin 200 personel görev ifa ediyor

Hatay’da açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 9 bin 57 kişinin hayatını kaybettiğini, 52 bin 979 kişinin yaralandığını, 6 bin 444 binanın yıkıldığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,  şöyle konuştu:

"Gereken her adımı atarak kimseyi yıkıntılar altında bırakmayacak, kimseyi mağdur etmeyecek bir afet yönetimi yürüteceğiz.

Devlet-millet omuz omuza vererek, afetin yol açtığı yıkıntıları da kaldıracağız, hiçbir vatandaşı sahipsiz bırakmayacağız.

Kamu personelinden STK'lere,yurt dışı ekiplerinden gönüllülere, sayıları 60 bini bulan akredite kişiler canla başla çalışıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 9 bin 57 kişinin hayatını kaybettiğini, 52 bin 979 kişinin yaralandığını, 6 bin 444 binanın yıkıldığını bildirdi.

Bu dönem birlik, beraberlik, dayanışma dönemidir. Böyle bir dönemde basit siyasi çıkar uğruna çirkefçe olumsuz kampanyalar yürütülmesini hazmedemiyorum.

10 vilayetimizin 10'unda, TOKİ'nin yönetimindeki müteahhit firmaları devreye sokarak, enkaz kaldırma ve konut yapımını hızlandıracağız.

Bazı namussuz kişiler kampanya yaparak, Hatay'da asker, jandarma, polis göremedik gibi yalan yanlış iftiralar atıyorlar.

Şu an itibarıyla Hatay'ımızda asker, jandarma, polis, toplamda 21 bin 200 personel görev ifa ediyor.

Hatay'da da üniversite hastanemiz bu akşamdan itibaren aktif olarak göreve katılacaktır."

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