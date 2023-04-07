Dolar
19.26
Euro
21.02
Altın
2,007.49
ETH/USDT
1,856.90
BTC/USDT
27,938.00
BIST 100
4,924.64
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu konuşuyor MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli konuşuyor
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Söz verdiğimiz tüm projeleri tam zamanında bitirip hizmete açacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Salgında nasıl rekor sürelerde hastanelerimizi devreye aldıysak şimdi de söz verdiğimiz tüm projeleri tam zamanında bitirip hizmete açacağız." dedi.

07.04.2023 - Güncelleme : 07.04.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Söz verdiğimiz tüm projeleri tam zamanında bitirip hizmete açacağız

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etlik Şehir Hastanesi’nde sağlık görevlileriyle bir araya geldiği iftar programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti, tıpkı yüzyılın sağlık krizinde olduğu gibi asrın felaketiyle mücadelede de son derece başarılı bir imtihan vermektedir.

(Şehir hastaneleri) Kimi çevrelerin mesnetsiz saldırılarına rağmen bu devasa sağlık yatırımlarını ülkemize kazandırmaktan gurur duyuyoruz.

Salgında nasıl rekor sürelerde hastanelerimizi devreye aldıysak şimdi de söz verdiğimiz tüm projeleri tam zamanında bitirip hizmete açacağız."

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Yanık'tan "refakatsiz çocuklara" ilişkin açıklama
MEB'in sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı
Bakan Çavuşoğlu'ndan Malki'ye "Filistin'in yanında olmaya devam edeceğiz" mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Söz verdiğimiz tüm projeleri tam zamanında bitirip hizmete açacağız
Adıyaman'da depremde yıkılan binanın yapı denetim sorumlusu tutuklandı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Söz verdiğimiz tüm projeleri tam zamanında bitirip hizmete açacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Söz verdiğimiz tüm projeleri tam zamanında bitirip hizmete açacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem bölgelerindeki köy evlerinin bir kısmını bayrama yetiştirmenin gayreti içerisindeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 70 bin konut ve köy evinin yapım süreci başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bağcılar Ülkü Ocakları'nı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bağcılar Ülkü Ocakları'nı ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhur İttifakı olarak beklentileri boşa çıkarmamakta kararlıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhur İttifakı olarak beklentileri boşa çıkarmamakta kararlıyız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiçbir şey inancımızı elimizden alamaz, Türkiye Yüzyılı'nın inşası kararlılığımıza ket vuramaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiçbir şey inancımızı elimizden alamaz, Türkiye Yüzyılı'nın inşası kararlılığımıza ket vuramaz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet