Cumhurbaşkanı Erdoğan: Söz verdiğimiz tüm projeleri tam zamanında bitirip hizmete açacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Salgında nasıl rekor sürelerde hastanelerimizi devreye aldıysak şimdi de söz verdiğimiz tüm projeleri tam zamanında bitirip hizmete açacağız." dedi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etlik Şehir Hastanesi’nde sağlık görevlileriyle bir araya geldiği iftar programında konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;
"Türkiye Cumhuriyeti Devleti, tıpkı yüzyılın sağlık krizinde olduğu gibi asrın felaketiyle mücadelede de son derece başarılı bir imtihan vermektedir.
(Şehir hastaneleri) Kimi çevrelerin mesnetsiz saldırılarına rağmen bu devasa sağlık yatırımlarını ülkemize kazandırmaktan gurur duyuyoruz.
Salgında nasıl rekor sürelerde hastanelerimizi devreye aldıysak şimdi de söz verdiğimiz tüm projeleri tam zamanında bitirip hizmete açacağız."
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