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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soylu ve Kirişci'den Marmaris'teki orman yangınına ilişkin bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve diğer ilgililerden Marmaris'te devam eden orman yangınına ilişkin bilgi aldı.

Ali Kemal Akan   | 24.06.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soylu ve Kirişci'den Marmaris'teki orman yangınına ilişkin bilgi aldı

Muğla

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dalaman Havalimanı'nda İçişleri Bakanı Soylu ve Tarım ve Orman Bakanı Kirişci ile görüştü.

Yangınla mücadele eden ekiplerle de görüşen Erdoğan, Soylu ve Kirişci'den Marmaris'te devam eden orman yangınıyla mücadelede son duruma ilişkin bilgi aldı.

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