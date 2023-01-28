Dolar
18.81
Euro
20.44
Altın
1,928.79
ETH/USDT
1,596.90
BTC/USDT
23,052.00
BIST 100
5,191.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Bitexen Giresunspor-Galatasaray maçının ardından Teknik Direktör Okan Buruk basın toplantısı düzenledi. - VTR
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyada en çok takip edilen liderler arasında

İtalya'da dijital verileri analiz eden bir vakfın araştırmasına göre, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyada en çok takip edilen liderler arasında yer aldı.

Barış Seçkin   | 28.01.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyada en çok takip edilen liderler arasında

Roma

İtalyan ANSA ajansının, İtalya Dijital Vakfının "dijital gözlem" raporuna dayandırdığı haberine göre, Facebook, Instagram ve Twitter baz alınarak yapılan araştırmada 24 devlet veya hükümet başkanının sosyal medya hesapları analiz edildi.

Bu araştırmaya göre, sosyal medyada en çok takip edilen dünya liderleri; ABD Başkanı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy oldu.

Dijital Gözlemevi Vakfı yetkililerinden Sandro Giorgetti, yaptığı açıklamada, "Liderlerin en çok kullandığı üç sosyal medya platformu göz önünde bulundurulduğunda, takipçi sayısı açısından Biden'ın 66 milyondan fazla takipçiyle öne çıktığını, ardından 40 milyonun üzerindeki takipçiyle Erdoğan'ın ve 27 milyonun üzerindeki takipçiyle de Zelenskiy'nin geldiğini görüyoruz. Zelenskiy, Ukrayna’daki çatışmanın neden olduğu kamuoyu ilgisi sebebiyle diğer iki lidere göre daha fazla uluslararası takipçiye sahip." ifadelerini kullandı.

Erdoğan ve Zelenskiy’nin sadık takipçilerinin olduğunu ve her yayınladıkları içerikle ayrı bir hayran kitlesi oluşturduklarını belirten Giorgetti, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva’nın da sosyal medyada en çok içerik yayınlayan ve en aktif devlet başkanlarından olduğunu kaydetti.

Bu isimleri, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin takip ettiği aktarıldı.

Vakfın başkanı Francesco Di Costanzo da yeni araştırmalarının, başlıca sosyal medya platformlarının özverili ve dikkatli şekilde yönetilmesinin, ulusal ve uluslararası düzeyde hem kazanan bir strateji için hem de vatandaşlarla doğrudan iletişimde başarının önemine işaret ettiğini aktardı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanlığından ABD ve Avrupa ülkeleri için seyahat uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyada en çok takip edilen liderler arasında
TBMM Başkanı Şentop, Doğu Kudüs'te sinagoga düzenlenen saldırıyı kınadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizli'de tekstil fabrikasını ziyaret etti
Van'da doktorlar ve UMKE gönüllüleri 2 bin 300 rakımlı Gören Dağı'na tırmandı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyada en çok takip edilen liderler arasında

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyada en çok takip edilen liderler arasında

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizli'de tekstil fabrikasını ziyaret etti

Libya ile İtalya, Akdeniz’de 8 milyar avro değerinde doğal gaz anlaşması imzaladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Merkez Bankamızın döviz rezervlerini 130 milyar doların üstüne çıkardık

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Merkez Bankamızın döviz rezervlerini 130 milyar doların üstüne çıkardık
Rusya: Cumhurbaşkanı Erdoğan, halkının özlemlerine uygun politika izleyen farklı kalibrede bir lider

Rusya: Cumhurbaşkanı Erdoğan, halkının özlemlerine uygun politika izleyen farklı kalibrede bir lider
İtalya'nın Avrupa kentlerindeki diplomat ve misyonları şiddet eylemlerinin hedefi oldu

İtalya'nın Avrupa kentlerindeki diplomat ve misyonları şiddet eylemlerinin hedefi oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet