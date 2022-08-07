Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile telefonda görüştü
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İstanbul
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Somali ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin her daim olduğu gibi Somali halkının yanında durmaya, Somali'de barış ve istikrarı desteklemeye devam edeceğini ifade etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.