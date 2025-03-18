Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siyonist rejim, masumların kanından beslenen terör devleti olduğunu bir kez daha gösterdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Siyonist rejim dün gece Gazze'ye düzenlediği vahşi saldırılarla masumların kanından ve gözyaşından beslenen terör devleti olduğunu bir kez daha göstermiştir." dedi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu öğrencileriyle iftar programında konuştu.
Erdoğan, "Bir asır evvel olduğu gibi istilacı heveslerle coğrafyamız üzerinde ameliyat yapmaya yeltenenler, karşılarında Türkiye'yi bulacaklardır." dedi.
Erdoğan, "85 milyon vatandaşımızın müreffeh geleceğini güvence altına alacak, iç cephemizi güçlendirecek terörsüz Türkiye hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Şunu çok açık ve net söylemek isterim. Arzımevut hezeyanıyla coğrafyamızı kana, gözyaşına ve zulme boğmak isteyenlerin sonuna kadar karşısında duracağız." açıklamasını yaptı.
#Canlı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, MSÜ Kara Harp Okulu'nda Mehmetçik ile iftar programında konuşuyor https://t.co/o8BmTff6qA— AA Canlı (@AACanli) March 18, 2025
Erdoğan, "Siyonist rejim dün gece Gazze'ye düzenlediği vahşi saldırılarla masumların kanından ve gözyaşından beslenen terör devleti olduğunu bir kez daha göstermiştir. Katliamların durması, sükunetin tesisi ve ateşkesin tekrar sağlanması için diplomatik çabalarımızı artırarak sürdüreceğiz." diye kaydetti.
#Canlı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, MSÜ Kara Harp Okulu'nda Mehmetçik ile iftar programında konuşuyor https://t.co/Q564EdVUxa— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) March 18, 2025
Erdoğan, "400'ün üzerinde kardeşimizin şehit edildiği vahşetin sorumluları, döktükleri her damla kanın hesabını vereceklerdir. Masum çocukları, bebekleri, kadınları yakan ateş, şımarıklık, cinnet hali, küstahlıkla devam edilirse elbet bir gün çırayı tutanları da saracaktır." diye ifade etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.