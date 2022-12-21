Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Sall ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile bir araya geldi.
Ankara
Erdoğan, basına kapalı gerçekleştirilen görüşme öncesi konuk Cumhurbaşkanını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde törenle karşıladı.
Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar da yer aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sall, merdivenlerde tokalaşarak objektiflere poz verdi. Erdoğan ve Sall daha sonra baş başa görüşmeye geçti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Sall onuruna yemek verdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, onuruna resmi öğle yemeği verdi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki yemek, basına kapalı yapıldı.
Yemekte, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de hazır bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.