Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Ümit Kesti'nin ailesine başsağlığı mesajı gönderdi
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde helikopterin ikmal faaliyeti sırasında kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ümit Kesti'nin ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Alınan bilgiye göre, Erdoğan, şehit Kesti'nin ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileğini iletti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.