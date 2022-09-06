Dolar
18.23
Euro
18.14
Altın
1,712.76
ETH/USDT
1,664.00
BTC/USDT
20,004.00
BIST 100
3,368.84
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi, Vodafone Park'ta düzenlenen sponsorluk anlaşmaları imza töreninde konuşuyor
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Ümit Kesti'nin ailesine başsağlığı mesajı gönderdi

Orhan Onur Gemici   | 06.09.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Ümit Kesti'nin ailesine başsağlığı mesajı gönderdi

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde helikopterin ikmal faaliyeti sırasında kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ümit Kesti'nin ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Alınan bilgiye göre, Erdoğan, şehit Kesti'nin ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileğini iletti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Özel güvenlik görevlisine hakaret 'kamu görevlisine karşı hakaret' sayıldı
Adnan Oktar organize suç örgütü davası yeniden görülmeye başlandı
Başkentte Hurdacılar Sitesi'nde yangın
Hatay'da dağ ceylanlarının sayısında yüzde 20 artış bekleniyor
Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Ümit Kesti'nin ailesine başsağlığı mesajı gönderdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Ümit Kesti'nin ailesine başsağlığı mesajı gönderdi

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vatandaşlarımızın icra takibine yol açan 2 bin lira ve altındaki borçlarını tasfiye ediyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Balkan turu başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Balkan turu başlıyor
Pençe-Kilit bölgesinde dün yaşanan helikopter kazasında bir asker şehit oldu

Pençe-Kilit bölgesinde dün yaşanan helikopter kazasında bir asker şehit oldu
Bosna Hersekliler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinin bölgeye huzur getireceğini düşünüyor

Bosna Hersekliler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinin bölgeye huzur getireceğini düşünüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet