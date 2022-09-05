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Pençe-Kilit bölgesinde dün yaşanan helikopter kazasında bir asker şehit oldu

Mehmet Tosun   | 05.09.2022
Pençe-Kilit bölgesinde dün yaşanan helikopter kazasında bir asker şehit oldu

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), dün Pençe-Kilit Harekat Bölgesi'nde helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu Piyade Uzman Çavuş Ümit Kesti'nin şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Skorsky tipi bir helikopterin ikmal faaliyeti esnasında teknik nedenlerle sert iniş yapmak zorunda kaldığı ve kaza kırıma uğradığı hatırlatıldı.

Kazada, Kesti'nin şehit olduğu belirtilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

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