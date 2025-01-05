Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit polis memuru Fethi Sekin ile adliye çalışanı Musa Can'ı andı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütü PKK'nın 5 Ocak 2017'de İzmir Adliyesi'ne yönelik saldırısını önlerken şehit olan polis memuru Fethi Sekin ile adliye çalışanı Musa Can'ı andı.
Ankara
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"İzmir Adliyesi'ne düzenlenen alçak terör saldırısına karşı kahramanca mücadele ederek şehit olan polis memurumuz Fethi Sekin ile adliye personeli Musa Can kardeşimizi şehadetlerinin yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum. Tüm kahraman şehitlerimizi minnetle, hürmetle anıyorum."
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İzmir Adliyesine düzenlenen alçak terör saldırısına karşı kahramanca mücadele ederek şehit olan polis memurumuz Fethi Sekin ile adliye personeli Musa Can kardeşimizi şehadetlerinin yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) January 5, 2025
Tüm kahraman şehitlerimizi minnetle, hürmetle anıyorum. 🇹🇷 pic.twitter.com/AAJFGBCQv3