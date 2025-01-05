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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AK Parti Rize 8. Olağan İl Kongresi’nde konuşuyor.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit polis memuru Fethi Sekin ile adliye çalışanı Musa Can'ı andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütü PKK'nın 5 Ocak 2017'de İzmir Adliyesi'ne yönelik saldırısını önlerken şehit olan polis memuru Fethi Sekin ile adliye çalışanı Musa Can'ı andı.

Fatma Sevinç Çetin  | 05.01.2025 - Güncelleme : 05.01.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit polis memuru Fethi Sekin ile adliye çalışanı Musa Can'ı andı

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"İzmir Adliyesi'ne düzenlenen alçak terör saldırısına karşı kahramanca mücadele ederek şehit olan polis memurumuz Fethi Sekin ile adliye personeli Musa Can kardeşimizi şehadetlerinin yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum. Tüm kahraman şehitlerimizi minnetle, hürmetle anıyorum."

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