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Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit Bekit'in ailesine başsağlığı diledi

Fatma Sevinç Çetin  | 16.07.2023 - Güncelleme : 16.07.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit Bekit'in ailesine başsağlığı diledi

Ankara

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kağıthane'de motosikletin çarpması sonucu şehit olan polis memuru Alp Efe Bekit'in ailesine taziyelerini iletti.

Edinilen bilgiye göre Erdoğan, dün İstanbul Kağıthane'de uygulama noktasında "dur" ihtarına uymayan motosikletin çarpması sonucu şehit düşen polis memuru Bekit'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

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