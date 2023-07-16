Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit Bekit'in ailesine başsağlığı diledi
Ankara
ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kağıthane'de motosikletin çarpması sonucu şehit olan polis memuru Alp Efe Bekit'in ailesine taziyelerini iletti.
Edinilen bilgiye göre Erdoğan, dün İstanbul Kağıthane'de uygulama noktasında "dur" ihtarına uymayan motosikletin çarpması sonucu şehit düşen polis memuru Bekit'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.