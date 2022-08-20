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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saruhan Bey Camisi'nin açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunusemre Belediyesi tarafından yaptırılan Saruhan Bey Camisi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Mümin Altaş, Halil Şahin   | 20.08.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saruhan Bey Camisi'nin açılışını yaptı Fotoğraf: Murat Kula - AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa Büyükşehir Belediyesini ziyaretinin ardından Saruhan Bey Camisi'ne geçti.

Burada akşam namazını kılan Erdoğan, namazın ardından Kur'an-ı Kerim okudu.

Erdoğan, caminin açılışında yaptığı konuşmada, muhteşem bir eserin açılışına hep birlikte nail olduklarını belirtti.

Manisa'nın Fatih'i olarak nitelendirdiği Saruhan Bey'in isminin camiye verildiğini söyleyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Saruhan Bey yakışır değil mi? Camimizin adını da Saruhan Bey Camii olarak koyalım. Hayırlı olsun. Rabb'im onların mekanlarını cennet eylesin, bizleri onlarla haşreylesin. Belediye başkanımız Mehmet kardeşime, onunla beraber burada emeği olan mimarından, mühendisinden, işçisinden, tüm hayırseverlerden Allah razı olsun. Rabb'im daha nice eserleri inşa ve ihya etmeyi bizlere nasip eylesin."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve beraberindekilerle kurdele keserek caminin açılışını yaptı.

Erdoğan, açılışın ardından kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. 

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