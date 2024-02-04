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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun'da belediye başkan adayları tanıtım törenine telefonla bağlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tüm belediye başkanlarımızın belediyelerini Samsun'da silip süpüreceğinize inanıyorum." dedi.

Veysel Altun  | 04.02.2024 - Güncelleme : 04.02.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun'da belediye başkan adayları tanıtım törenine telefonla bağlandı

Samsun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Samsun Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adayları tanıtım törenine telefon bağlantısıyla katıldı.

Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Cumhur İttifakı Aday Tanıtım Toplantısı'na, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz'ın telefonundan katılan Erdoğan, "Gaziantep'teki Şehir Hastanesi açılışındaki programdan bağlandığını dile getirdi.

Samsun'daki partililere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefon bağlantısında şu ifadelere yer verdi:

"Şimdiden 31 Mart'ta yapılacak olan seçim sonrasını sizinle beraber kutlamak üzere en kalbi duygularla sizleri selamlıyorum. Tüm belediye başkanlarımızın belediyelerini Samsun'da silip süpüreceğinize inanıyorum. Ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları olarak bu kalan süre içerisinde gece gündüz demeden çalışarak inşallah 31 Mart'ta bu zaferi taçlandırmaya var mıyız? Bu zaferi inşallah beraber kutlamaya var mıyız? Bu vesileyle ben sizleri tebrik ediyorum, şimdiden yolunuz, yolumuz açık olsun. Tüm belediye başkan adaylarımızı, ekiplerini ve meclis üyelerimizi Gaziantep'ten en kalbi duygularla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla."

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