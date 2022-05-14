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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sağlık sektöründe vazgeçilemez bir görev üstlenen eczacılarımıza şükranlarımı iletiyorum

Zafer Fatih Beyaz   | 14.05.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sağlık sektöründe vazgeçilemez bir görev üstlenen eczacılarımıza şükranlarımı iletiyorum

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eczacılık camiamızın 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü tebrik ediyor, sağlık sektörü içerisinde vazgeçilemez bir görev üstlenen, toplum sağlığına hizmet eden tüm eczacılarımıza selamlarımı ve şükranlarımı iletiyorum." ifadelerini kullandı.

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