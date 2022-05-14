Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sağlık sektöründe vazgeçilemez bir görev üstlenen eczacılarımıza şükranlarımı iletiyorum
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü kutladı.
Eczacılık camiamızın 14 Mayıs Eczacılık Günü’nü tebrik ediyor; sağlık sektörü içerisinde vazgeçilemez bir görev üstlenen, toplum sağlığına hizmet eden tüm eczacılarımıza selamlarımı ve şükranlarımı iletiyorum. pic.twitter.com/CUF4SdSFAl— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 14, 2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eczacılık camiamızın 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü tebrik ediyor, sağlık sektörü içerisinde vazgeçilemez bir görev üstlenen, toplum sağlığına hizmet eden tüm eczacılarımıza selamlarımı ve şükranlarımı iletiyorum." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.