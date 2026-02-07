Dolar
43.61
Euro
51.58
Altın
4,964.59
ETH/USDT
2,065.00
BTC/USDT
70,586.00
BIST 100
13,521.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

DSÖ: Sosyal platformlar, çocukların güvenliğini ve sağlığını koruyacak şekilde tasarlanmalı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, sosyal medya platformlarının, çocukların güvenliğini ve sağlığını koruyacak şekilde tasarlanması gerektiğini bildirdi.

Muhammet İkbal Arslan  | 07.02.2026 - Güncelleme : 07.02.2026
DSÖ: Sosyal platformlar, çocukların güvenliğini ve sağlığını koruyacak şekilde tasarlanmalı

Cenevre

Ghebreyesus, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in sosyal medya konusundaki paylaşımını alıntılayarak görüşlerini ifade etti.

Başbakan Sanchez'in sosyal medya düzenlemesi ve hesap verebilirliği konusundaki görüşüne katıldığına dikkati çeken Ghebreyesus, "Platformlar, çocukların güvenliğini ve sağlığını koruyacak şekilde tasarlanmalı ve işletilmeli." görüşünü paylaştı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ghebreyesus, sosyal medya platformlarında gerçek yaş sınırlarının uygulanması ve zararlı, bağımlılık yapıcı tasarımların sınırlandırılması gerektiğini kaydederek, algoritmalar konusunda şeffaf olunması gerektiğini belirtti.

Sosyal medya platformlarının bağımsız denetime tabi olması gerektiğini vurgulayan Ghebreyesus, "Kanıtlar, zararların sadece kullanımla ilgili olmadığını, aynı zamanda tasarımla da ilgili olduğunu gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ghebreyesus, sosyal medya endüstrisine birlikte öğrenip tavsiyelerde bulunabilmeleri için verileri bilimsel toplulukla paylaşma çağrısı yaptı.

Başbakan Sanchez, sosyal medyanın başarısız bir yapı haline geldiğini bildirerek, "Çocuklarımızı korumak istiyorsak yapabileceğimiz tek şey var: Kontrolü geri almak." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MLKP silahlı terör örgütüne yönelik operasyonda tutuklu sayısı 77'ye çıktı
Bayrampaşa Belediyesine yönelik soruşturmada, Hasan Mutlu'nun bazı işler karşılığında rüşvet aldığı iddiası
Erzurum'da tır ile çarpışan SUV tipi araçtaki 4 kişi hayatını kaybetti
Fatih'te İETT otobüsünün çarptığı yaya yaralandı
Türkiye ile AB arasında ekonomik bütünleşmenin önemi teyit edildi
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

DSÖ: Sosyal platformlar, çocukların güvenliğini ve sağlığını koruyacak şekilde tasarlanmalı

DSÖ: Sosyal platformlar, çocukların güvenliğini ve sağlığını koruyacak şekilde tasarlanmalı

Slovenya’da 15 yaş altındakilerin sosyal medyaya erişiminin kısıtlanması gündemde

Dopamin bağımlısı zihinler, güçlü uyaran arayışıyla ekranı daha çok kaydırıyor

Yunanistan'da 15 yaş altındakilere sosyal medya yasağı hazırlıkları son aşamada

Yunanistan'da 15 yaş altındakilere sosyal medya yasağı hazırlıkları son aşamada
Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından Facebook 22 yaşında

Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından Facebook 22 yaşında
Türkiye'de internet kullanım nedenlerinde ilk sırada yüzde 71,6 ile "bilgi edinme" yer aldı

Türkiye'de internet kullanım nedenlerinde ilk sırada yüzde 71,6 ile "bilgi edinme" yer aldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet