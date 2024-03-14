Dolar
32.20
Euro
35.03
Altın
2,162.27
ETH/USDT
3,869.30
BTC/USDT
71,000.00
BIST 100
8,883.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinin gençliği artık derece üstüne dereceler de yapacaktır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biliyorum ki 20 bine yakın öğrencisiyle Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinin gençliği artık derece üstüne dereceler de yapacaktır." dedi.

Muhittin Sandıkçı  | 14.03.2024 - Güncelleme : 15.03.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinin gençliği artık derece üstüne dereceler de yapacaktır

Rize

Erdoğan, Rize Gençlik Merkezi'nde düzenlenen "Gençlik Aşkıyla Rize" paneline katılan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u telefonla aradı.

Telefonda gençlere hitap eden Erdoğan, gençlerle gurur duyduğunu, Asım'ın nesli ile iftihar ettiğini söyledi.

Gençlerin ramazan ayını tebrik eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Özellikle adımla müsemma olan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi talebeleri olarak sizlerden başarı üstüne başarı bekliyorum. Ben sizlere inanıyorum, sizlere güveniyorum. Biliyorum ki 20 bine yakın öğrencisiyle Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinin gençliği artık derece üstüne dereceler de yapacaktır. Bu konuda özellikle başarılarınız bizim gururumuz olacaktır ve bu gururumuzla birlikte Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinin tüm üniversiteler arasında başarı grafiği yüksek olarak izleyeceğiz, takip edeceğiz."

Erdoğan, "Rabbim ramazan ayına ulaştığımız gibi Ramazan Bayramı'na da ulaşmayı nasip etsin." sözleriyle gençlerin bayramını kutladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye-Irak ortak bildirisi: Ortak Daimi Komitelerin ihdası kararlaştırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinin gençliği artık derece üstüne dereceler de yapacaktır
Dışişleri Bakanı Fidan, Irak Türkmen Cephesi Başkanı Hasan Turan ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugüne kadar toplamda 36 bin 300 yataklı 24 şehir hastanemizi hizmete açtık
Bakan Özhaseki, Mamak'taki kentsel dönüşüm şantiyesini ziyaret etti

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinin gençliği artık derece üstüne dereceler de yapacaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinin gençliği artık derece üstüne dereceler de yapacaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı vizyonu ile gözümüzü geleceğe diktik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polisin ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftarda Taş ailesinin misafiri oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftarda Taş ailesinin misafiri oldu
Adalet Bakanı Tunç: (Öldürülen kedi "Eros" davası) Verilen ceza bugüne kadarki en yüksek cezadır

Adalet Bakanı Tunç: (Öldürülen kedi "Eros" davası) Verilen ceza bugüne kadarki en yüksek cezadır
Adalet Bakanı Tunç: Sayın Cumhurbaşkanı'mız Anayasa'ya göre 'son seçimim' dedi gençlere

Adalet Bakanı Tunç: Sayın Cumhurbaşkanı'mız Anayasa'ya göre 'son seçimim' dedi gençlere
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet