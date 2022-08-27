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Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan pastanede vatandaşlarla sohbet etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beylerbeyi Mahallesi'ndeki bir pastanede vatandaşlarla sohbet etti.

Kaan Bozdoğan   | 27.08.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan pastanede vatandaşlarla sohbet etti Fotoğraf: Murat Kula - AA

İstanbul

Vahdettin Köşkü'ndeki çalışmalarının ardından Beylerbeyi Mahallesi'ne geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir pastaneye girdi.

Burada bir süre oturan, çay ve kahve ikramı eşliğinde esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, bir vatandaşın yakınıyla telefonda konuştu.

Yakından ilgilendiği çocuklara oyuncak dağıtan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra pastaneden ayrıldı.

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