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Başbakan Netanyahu hükümetinin ateşkes ve esir takası imzalaması talebiyle, Batı Kudüs'te Netanyahu’nun konutu yakınlarında protesto gösterisi düzenleniyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Sidhu'yu kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Zaheer Ahmad Baber Sidhu'yu kabul etti.

Mehmet Tosun  | 03.09.2024 - Güncelleme : 03.09.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Sidhu'yu kabul etti Fotoğraf: TCCB/Mustafa Kamacı

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