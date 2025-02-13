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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari'ye Togg hediye etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari'ye Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg hediye etti.

Mikail Bıyıklı  | 13.02.2025 - Güncelleme : 13.02.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari'ye Togg hediye etti

İstanbul

Erdoğan, resmi temaslarda bulunduğu Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki Cumhurbaşkanlığı binasında Zerdari ile bir araya geldi.

Basına kapalı görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevkidaşı Zerdari'ye "Pamukkale beyazı" renginde Togg armağan etti.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan ve Zerdari, Cumhurbaşkanlığı binasının bahçesinde Togg'un önünde fotoğraf çektirdi.

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