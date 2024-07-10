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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği ABD'nin başkenti Washington'da Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir araya geldi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO'nun 75. Yılı Anma Etkinliğine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO'nun 75. Yılı Anma Etkinliğine katıldı.

Özcan Yıldırım  | 10.07.2024 - Güncelleme : 10.07.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO'nun 75. Yılı Anma Etkinliğine katıldı Fotoğraf: TCCB / Murat Kula

Washington

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği ABD'nin başkenti Washington'daki temaslarına başladı.

Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile Andrew W. Mellon Auditorium'da düzenlenen NATO'nun 75. Yılı Anma Etkinliğine katıldı.

Zirveye katılan devlet ve hükümet başkanları, etkinliğin başlangıcında toplu fotoğraf çektirdi.

Programda, İkinci Dünya Savaşı, NATO'nun kuruluşu, Bosna Savaşı, Kırım'ın ilhakı ve Rusya-Ukrayna Savaşı gibi farklı olaylara ilişkin görüntülerin yer aldığı video gösterildi.

Etkinlikte, ABD Başkan Joe Biden ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg açılış konuşması yaptı.

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