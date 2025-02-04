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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Arap Cumhuriyeti Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüştü. -VTR-
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati'yi kabul etti.

Özcan Yıldırım  | 04.02.2025 - Güncelleme : 04.02.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati'yi kabul etti

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