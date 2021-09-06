Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli gelirimizi Orta Vadeli Program dönemi sonunda 1 trilyon dolar seviyesine taşıyacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milli gelirimizi bu yıl 800 milyar doların üzerine, Orta Vadeli Program dönemi sonunda da 1 trilyon dolar seviyesine taşıyacağız." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrası açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, son afetler için düzenlenen yardım kampanyasında toplanan miktarın 345 milyon liraya ulaştığını bildirdi.
"Tüm kurum ve vatandaşlarımızı afet planlarını gözden geçirmeye davet ediyorum"
Erdoğan, "Özel sektör dahil tüm kurumlarımızı ve vatandaşlarımızı AFAD'ın yönergelerine göre afet planlarını gözden geçirmeye, eksiklerini tamamlamaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.
"Döviz rezervlerimiz 118 milyar doları aşmış durumda"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Seyahat gelirleri bu yılın haziran ayı itibarıyla yıllık yüzde 31 oranında artarak cari dengenin iyileşmesine önemli katkı sağladı." dedi.
Erdoğan, "Geçen seneyi 93,3 milyar dolarla kapattığımız döviz rezervlerimiz, 27 Ağustos itibarıyla 118 milyar doları aşmış durumdadır." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milli gelirimizi bu yıl 800 milyar doların üzerine, Orta Vadeli Program dönemi sonunda da 1 trilyon dolar seviyesine taşıyacağız." ifadelerini kullandı.
Orta Vadeli Program hakkında Erdoğan şunları söyledi:
"Nitelikli istihdamı oluşturan, cari açık üretmeyen, gelir dağılımı adaletini gözeten büyüme yapısını tesis edeceğiz. Sanayi sektöründe teknoloji seviyesi yüksek sabit sermaye yatırımlarını ve doğrudan yabancı yatırımları özendireceğiz."
"İstihdamın yıllık ortalama 1 milyon 170 bin kişi artmasını hedefliyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orta Vadeli Program kapsamında, istihdamın yıllık ortalama 1 milyon 170 bin kişi artmasını, işsizlik oranının kademeli gerilemesini hedeflediklerini bildirdi.
Erdoğan, "Bu yıl bütçe açığı hedefimizi sene başında yüzde 3,5 olacak şekilde revize etmiştik. Sözümüzde durarak inşallah bu hedefi rahat bir şekilde yakalayacağız." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.