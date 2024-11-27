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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri ve Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni'nde konuşuyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletine tepeden bakan Batıcı zihniyetin Türkiye'nin kültür hayatında açtığı yaralar kapanmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletine tepeden bakan, kendi kültüründen tiksinen, Batı'dan çok Batıcı zihniyetin, Türkiye'nin kültür hayatında açtığı yaralar halen kapanmadı." dedi.

27.11.2024 - Güncelleme : 27.11.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletine tepeden bakan Batıcı zihniyetin Türkiye'nin kültür hayatında açtığı yaralar kapanmadı

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri ve Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni’nde konuştu.

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