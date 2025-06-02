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Konya'da sağanak sonrası tarım arazisinde yarık oluştu

Konya'nın Karapınar ilçesinde etkili olan sağanak yağış, Tilkili ile Kayalı mahalleleri arasındaki bağlantı yolunda büyük bir yarığın oluşmasına neden oldu.

Fatih Arslan  | 02.06.2025 - Güncelleme : 02.06.2025
Konya'da sağanak sonrası tarım arazisinde yarık oluştu Fotoğraf: Fatih Arslan/AA

Konya

Karapınar'ın kırsal Tilkili Mahallesi ile Kayalı Mahallesi'ni bağlayan yolda, sağanak yağış sonrası 3 ila 5 metre derinliğinde ve 100 metre uzunluğunda yarık oluştu. Yolun ortasından geçen yarık çevresindeki tarım arazilerini de etkiledi.

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Yarık ilk olarak arıza ihbarına giden MEDAŞ ekipleri tarafından fark edildi. Ekipte bulunan Evren Yazgan, "Arıza ihbarından dönerken Tilkili ile Kayalı mahalleleri arasından geçerken büyük bir yarıkla karşılaştık. Biz de bölgede durduk, yoğun yağıştan dolayı yarık oluşmuştu. Hemen durumu yetkililere bildirdik." dedi.

Tarla sahibi Nazım Karagöz, AA muhabirine kurak geçen kışın ardından yağışa sevindiklerini söyledi.

Yoğun yağış nedeniyle arazide çatlaklar oluştuğunu belirten Karagöz, şunları kaydetti:

"Biz 'Toprak kurumasın' diye önemsemedik ama altından fay hattı geçiyormuş. Yüksek yağış nedeniyle yerlerimizin altını yardı. Sabah geldiğimizde gördük ki neredeyse obruk gibi bir yarık var. Yolumuzu kapattık, herhangi birinin başına bir şey gelmemesi için yetkililere bilgi verdik. Belediye personeli hemen müdahale etti, ardından güzel bir şekilde onarım yapıldı. Yaklaşık 3-5 metre derinliğinde, uzunluğu 100 metre kadar. Sağ tarafı da sol tarafı da bizim olan arazimizde, ortadan ana asfalt geçiyor. Kayalı Mahallesi'ne giden yolda çatlak oluştu. Yarık olan yerde 27 dekar pancar, karşısında ise 10 dekar arpa tarlamız var. Sabah saatlerinde yetkililere haber verdik. Ekipler erkenden gelerek arızalı yolu giderdiler. Tüm ekiplere teşekkür ederiz. Belediye Başkanımız İbrahim Önal da bölgeye gelerek incelemede bulundu."

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Konya'da sağanak sonrası tarım arazisinde yarık oluştu

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